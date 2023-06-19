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Новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров прошлого сезона

Максим Прядун продолжит карьеру в Черкассах.
Сегодня, 16:44
Максим Прядун в составе Металлиста
Максим Прядун в составе Металлиста

Нападающий Максим Прядун станет игроком черкасского ЛНЗ, об этом сообщил спортивный директор новичка высшего дивизиона чемпионата Украины.

26-летний нападающий прошлый сезон провел в харьковском Металлисте и смог отличиться в УПЛ девятью голами – только пять футболистов забили больше.

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По данным Transfermarkt, трансфер обошелся Черкасскому клубу в 150 тысяч евро.

Напомним, что ЛНЗ завоевал право сыграть в УПЛ, одолев в матчах плей-офф Ингулец.


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