Новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров прошлого сезона

Нападающий Максим Прядун станет игроком черкасского ЛНЗ, об этом сообщил спортивный директор новичка высшего дивизиона чемпионата Украины.

26-летний нападающий прошлый сезон провел в харьковском Металлисте и смог отличиться в УПЛ девятью голами – только пять футболистов забили больше.

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По данным Transfermarkt, трансфер обошелся Черкасскому клубу в 150 тысяч евро.

Напомним, что ЛНЗ завоевал право сыграть в УПЛ, одолев в матчах плей-офф Ингулец.