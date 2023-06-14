ЛНЗ - Ингулец 2:1: обзор матча и результат игры 14.06.2023

Черкасский коллектив за три года прошел путь от любительского чемпионата Украины до УПЛ.

В среду, 14 июня, в Черкассах прошел ответный матч плей-офф за место в УПЛ в сезоне-2023/24 между местным ЛНЗ и Ингульцом.

В первой встрече эти команды расписали ничью 1:1, что больше было на руку черкасскому коллективу, так как в плей-офф действует правило выездного гола. Однако и без него команда Александра Ковпака справилась со своим оппонентом.

Уже к середине первой половины ЛНЗ организовал для себя комфортное преимущество в два гола. Сначала с передачи Тищенко отметился Савин, после чего Коробенко стал автором автогола.

Сразу после перерыва Ситало сумел сократить отставание гостей в счете. В добавленное время Тищенко был удален с поля за вторую желтую карточку, но это был максимум, на который команда из Петрово могла рассчитывать в этот день.

Источник: УПЛ

В итоге ЛНЗ одержал победу и по сумме двух матчей получил право в следующем сезоне выступить в УПЛ. Ингулец в свою очередь отправляется обратно в Первую лигу.

Читай также: Верес уничтожил Металлург и сохранил место в УПЛ

Статистика матча ЛНЗ - Ингулец плей-офф УПЛ

ЛНЗ - Ингулец 2:1 (по сумме двух матчей 3:2)

Голы: Савин, 17, Коробенко, 30 - Ситало, 51.

ЛНЗ: Самойленко - Солдат, Лопыренок, Муравский (Тарасенко, 54), Норенков (Синегуб, 90+5) - Тищенко, Бойко, Хамелюк, Копыл (Ныч, 54), Савин (Нехтий, 71) - Галенко (Шестаков, 54).

Ингулец: Паламарчук - Клименко, Ковалев, Кучеренко, Смоляков - Козыренко (Ситало, 46), Кухарук (Кравчук, 46), Коробенко (Сидоренко, 78), Запорожец, Козак (Одарюк, 81) - Марусич (Резепов, 75).

Предупреждения: Тищенко, Савин, Бойко, Шестаков, Норенков - Козыренко, Козак, Кравчук.

Удаление: Тищенко (вторая желтая)