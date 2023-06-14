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Верес уничтожил Металлург и сохранил место в УПЛ

Клуб с Первой лиги не сумел навязать борьбу сопернику.
Сегодня, 14:54
Верес / ФК Верес
Верес / ФК Верес

В среду, 14 июня, в рамках ответной игры переходного матча Верес на своем поле принимал запорожский Металлург. Первый поединок закончился минимальной победой команды из Первой лиги.

Старт второй встречи выдался очень насыщенным, ведь уже к средине тайма ровенский клуб забил три гола. Ситуация запорожской команды еще ухудшилась после удаления Сокола.

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Во втором тайме Верес забил еще трижды. Примечательно, что в компенсированное время Металлург забил гол престижа.

Таким образом, ровенский клуб сохранил прописку в УПЛ, обыграв Металлург по сумме двух встреч - 6:21.

Верес - Металлург 6:1 (первая игра 0:1)
Голы: Крапивный (АГ), 16, Балан, 22, 66, Гагун, 23, Гайдучик, 82 - Могильный, 92

Отметим, что во второй игре за место в УПЛ сыграют ЛНЗ и Ингулец. Старт встречи в 15:00. Первый матч закончился вничью - 1:1.


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