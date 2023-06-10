Ингулец - ЛНЗ 1:1: обзор матча и результат игры 10.06.2023

Ни одна из команд не сумела получить преимущество перед ответной встречей в Черкассах.

В субботу, 10 июня, в Петрово состоялся первый матч плей-офф за место в УПЛ на сезон-2023/24, в котором сошлись местный Ингулец и черкасский ЛНЗ.

В первом тайме у команд не получилось довести дело до забитого гола. Но с этой задачей они вполне справились в тайме №2.

Сразу же после перерыва хозяева поля вышли вперед. Клименко перевел мяч на левый фланг на Козыренко, который немного придержал его у себя, после чего покатил под удар набежавшему одноклубнику, которым оказался все тот же Клименко. Игрок с линии штрафной нанес удар в касание, с которым не справился вратарь.

Но гости достаточно быстро отыгрались, благодаря точному удару с пенальти в исполнении Тищенко.

За оставшиеся полчаса игры ни одна из команд не забила победный гол. В итоге победитель противостояния и участник УПЛ-2023/24 определится в Черкассах 14 июня.

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Статистика матча Ингулец - ЛНЗ плей-офф УПЛ

Ингулец - ЛНЗ 1:1

Голы: Клименко, 46 - Тищенко, 57 (пен.).

Ингулец: Паламарчук - Клименко, Ковалев, Кучеренко, Смоляков - Коробенко, Козыренко (Сидоренко, 87), Кухарук (Одарюк, 77), Запорожец, Козак (Кравчук, 87) - Ситало (Марусич, 77).

ЛНЗ: Самойленко - Насонов (Солдат, 64), Тарасенко, Муравский, Норенков - Бойко, Шестаков (Долинский, 64), Копыл, Тищенко, Савин (Нехтий, 79) - Ныч (Галенко, 88).

Предупреждения: Запорожец, Клименко - Насонов, Шестаков, Долинский, Копыл.