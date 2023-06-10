Металлург - Верес 1:0: обзор матча и результат игры 10.06.2023

Клуб из Первой лиги удачно воспользовался удалением у соперника.

В субботу, 10 июня, в рамках первого переходного матча Метталург встречался с Вересом. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Ключевым эпизодом встречи стало удаление хавбека Вереса Семена Вовченко. Футболист остановил свою команду в меньшинстве уже на пятой минуте.

Металлург сумел воспользоваться численным преимуществом, обыграв соперника. Единственный гол в матче забил Валерий Сад.

Напомним, ответная игра команд состоится 14 июня в Ровно на стадионе Авангард.

Статистика матча Металлург - Верес за место в УПЛ

Металлург - Верес 1:0

Гол: Сад, 28

Владение мяча: 44% - 56%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 5 - 3

Атаки: 95 - 97

Металлург: Байда, Сокол, Векляк, Басов, Полевой, Крапивной, Сейтхалилов (Палюх, 74), Шалфеев, Сад (Снежко, 74), Белоцерковец (Могильный, 78), Сидоров.

Верес: Когут, Балан, Маткобожик, Вовченко, Гагун, Клец (Лебеденко, 51), Кучеров, А.Близниченко, С.Шарай (В.Шарай, 78), Г.Пасич, Гайдучик (Шестаков, 64).

Предупреждения: Шалфеев (47), Сад (49) - Маткобожик (32)

Удаление: Вовченко (5)