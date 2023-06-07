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Названа дата старта нового сезона УПЛ

Представлен проект календаря следующего чемпионата Украины.
Сегодня, 16:14
УПЛ / УПЛ
УПЛ / УПЛ

Украинская Премьер-лига сообщила, когда стартует новый розыгрыш чемпионата в сезоне-2023/24.

Как информирует официальный сайт УПЛ, базовой датой первого тура по плану-календарю определено 29 июля. 

В первой части сезона запланировано проведение 17-ти туров (базовая дата 17-го - 9 декабря), во второй - 13-ти туров. Базовая дата 18-го тура - 24 февраля 2024 года, а базовая дата 30-го тура - 18 мая.

Проект плана-календаря должен быть утвержден во время ближайшего общего собрания участников УПЛ.

Отметим, что со следующего сезона должны возобновить розыгрыш Кубка Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины

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