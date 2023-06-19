ЛНЗ Черкасы в стиле Трансформеров анонсировали строительство клубной базы
Новичок УПЛ мощно врывается в медиапространство.
Футбольный клуб ЛНЗ Черкассы анонсировал в соцсетях строительство новой командной базы.
Новичок УПЛ опубликовал видео с планами и чертежами будущего комплекса. Работа уже вовсю кипит.
Занимательным и весьма забавным моментом видео стало присутствие персонажа из фильма "Трансформеры" Бамблби, которые расхаживал по территории постройки.
Пользователи в соцсетях явно оценили данную отсылку.
Напомним, ЛНЗ обыграл Ингулец, благодаря чему гарантировал себе место в УПЛ.