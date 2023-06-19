iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ Черкасы в стиле Трансформеров анонсировали строительство клубной базы

Новичок УПЛ мощно врывается в медиапространство.
Сегодня, 15:27
ЛНЗ Черкассы / УПЛ
ЛНЗ Черкассы / УПЛ

Футбольный клуб ЛНЗ Черкассы анонсировал в соцсетях строительство новой командной базы.

Новичок УПЛ опубликовал видео с планами и чертежами будущего комплекса. Работа уже вовсю кипит.

Занимательным и весьма забавным моментом видео стало присутствие персонажа из фильма "Трансформеры" Бамблби, которые расхаживал по территории постройки.

Пользователи в соцсетях явно оценили данную отсылку.

Напомним, ЛНЗ обыграл Ингулец, благодаря чему гарантировал себе место в УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анонс ЛНЗ

Статьи по теме

Битва за еврокубки: анонс на матч Селтик – Шахтер Битва за еврокубки: анонс на матч Селтик – Шахтер
Анонс сезона НБА: Голден Стэйт не защитит свой титул, кто возьмет титул МВП? Анонс сезона НБА: Голден Стэйт не защитит свой титул, кто возьмет титул МВП?
Анонс сезона НБА: рождение новых звезд и от кого ждать разочарования Анонс сезона НБА: рождение новых звезд и от кого ждать разочарования
Девін Хейні – Джордж Камбосос: анонс та прогноз на титульний бій Девін Хейні – Джордж Камбосос: анонс та прогноз на титульний бій
Помочь журналистам

Видео

Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций
Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа17:53
Семья Берлускони планирует продать Монцу
Европа17:50
Ювентус хочет усилиться экс-форвардом Ливерпуля
Велоспорт17:31
Велоспорт на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа17:30
Борнмут объявил о назначении нового главного тренера
Европа17:22
Манчестер Юнайтед близок к подписанию нового контракта с ключевым игроком
Европа17:01
Очередная "падающая звезда" собралась в Саудовскую Аравию, чтобы стать одноклубником Роналду
Европа16:53
Гвардиола высказался о возможном подписании Мбаппе
Украина16:44
Новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров прошлого сезона
Олимпийские виды16:32
Украинские дзюдоисты выиграли медальный зачет Кубка Европы перед стартом Европейских Игр
Европа16:28
Манчестер Сити пытается заставить Гюндогана подписать новый контракт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK