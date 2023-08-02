Ярмоленко: Для меня главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал своей первый матч после возвращения в родной клуб.

Напомним, что в рамках первого тура УПЛ столичный клуб уверенно разобрался с Минаем.

Ярмоленко отыграл 70 минут и не отличился полезными действиями. После матча Андрей сказал, что личные рекорды ему не важны, его цель - сделать Динамо вновь чемпионом.

"Конечно, хотелось забить. Но, как я говорил ранее в своих интервью, для меня самое главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев. А буду я забивать или не буду - это уже вещь второстепенная. Как я обещал, буду отдавать все силы на футбольном поле. Сегодня их хватило на 70 минут, буду работать, чтобы хватало на все 90", - приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Ранее, напомним, стало известно, что суд вновь отстранил Андрея Павелко от должности президента УАФ.

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