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Ярмоленко: Для меня главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев

Игрок поделился своими целями на сезон.
Сегодня, 16:23
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал своей первый матч после возвращения в родной клуб.

Напомним, что в рамках первого тура УПЛ столичный клуб уверенно разобрался с Минаем.

Ярмоленко отыграл 70 минут и не отличился полезными действиями. После матча Андрей сказал, что личные рекорды ему не важны, его цель - сделать Динамо вновь чемпионом.

"Конечно, хотелось забить. Но, как я говорил ранее в своих интервью, для меня самое главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев. А буду я забивать или не буду - это уже вещь второстепенная. Как я обещал, буду отдавать все силы на футбольном поле. Сегодня их хватило на 70 минут, буду работать, чтобы хватало на все 90", - приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Ранее, напомним, стало известно, что суд вновь отстранил Андрея Павелко от должности президента УАФ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко

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