Суд снова отстранил Павелко от должности президента УАФ
Функционер может подать апелляцию.
2 августа Шевченковский суд Львова снова отстранил Андрея Павелко с должности президента УАФ.
Напомним, ранее этот же суд не стал отстранять функционера от должности.
В этот раз Павелко получил двухмесячное отстранение до второго октября включительно. Решение суда вступает в силу мгновенно.
Тем не менее у защищающейся стороны есть право подать апелляцию в течение пяти дней.
Также напомним, что ранее адвокат Павелко намекнул, кто стоит за делом против функционера.