iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Суд снова отстранил Павелко от должности президента УАФ

Функционер может подать апелляцию.
Сегодня, 13:25
Андрей Павелко / УАФ
Андрей Павелко / УАФ

2 августа Шевченковский суд Львова снова отстранил Андрея Павелко с должности президента УАФ.

Напомним, ранее этот же суд не стал отстранять функционера от должности.

В этот раз Павелко получил двухмесячное отстранение до второго октября включительно. Решение суда вступает в силу мгновенно.

Тем не менее у защищающейся стороны есть право подать апелляцию в течение пяти дней.

Также напомним, что ранее адвокат Павелко намекнул, кто стоит за делом против функционера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко

Статьи по теме

Суд отклонил апелляцию по заключению Павелко - президент УАФ останется в СИЗО Суд отклонил апелляцию по заключению Павелко - президент УАФ останется в СИЗО
Суд не стал продлевать решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ Суд не стал продлевать решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ
"Братья из батальона Монако": адвокат Павелко намекнул на людей, заинтересованных в деле его клиента "Братья из батальона Монако": адвокат Павелко намекнул на людей, заинтересованных в деле его клиента
Вице-президент УАФ - об аресте Павелко: Сохраняем спокойствие, мы победим Вице-президент УАФ - об аресте Павелко: Сохраняем спокойствие, мы победим
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Украина16:23
Ярмоленко: Для меня главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев
Европа16:21
Арсенал продлил контракт со своим титульным спонсором
Европа15:59
Манчестер Сити подпишет защитника за рекордную сумму
Европа15:57
Один из лидеров Атлетико согласился на переезд в Саудовскую Аравию
НБА15:36
Мемфис, Коби и собственное лого: Морант похвастался новыми татуировками на все тело
Формула 115:26
Алонсо раскрыл свой секрет долгой карьеры
Европа14:57
Педри - о переходе в ПСЖ: Потребуется многое, чтобы вытащить меня из Барселоны
Европа14:48
Барселона может инвестировать средства с продажи Дембеле в правого защитника
Европа14:40
"Сдаться или помогать": Зинченко высказался о войне с россией
Формула 114:25
Леклер провел переговоры с Феррари о новом контракте, Сайнса обделили
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK