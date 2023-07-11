Суд не стал продлевать решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ

Во вторник, 11 июля, состоялось заседание Шевченковского суда города Львова по делу об отстранении Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола.

Как сообщает официальный сайт УАФ, суд не стал продлевать свое решение об отстранении.

"Суд не продлил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ. Об этом пресс-службе сообщили адвокаты ассоциации", - говорится в заявлении УАФ.

"Соответствующее решение сегодня принял Шевченковский суд города Львова. Кроме того, заметим, что указанное решение об отстранении, продление срока действия которого постоянно требовали прокуроры, так и не вступило в законную силу".

Напомним, что в середине июня решением следственного судьи Шевченковского районного суда Львова Галины Билинской Андрей Павелко был заключен в СИЗО на 60 суток в качестве меры пресечения.