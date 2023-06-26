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"Братья из батальона Монако": адвокат Павелко намекнул на людей, заинтересованных в деле его клиента

Адвокат Андрея Павелко высказал свое мнение о том, кто может поддерживать судебное дело.
Сегодня, 21:22
Игорь и Григорий Суркисы / Украинская правда
Игорь и Григорий Суркисы / Украинская правда

В понедельник, 26 июля, в YouTube состоялась пресс-конференция Украинской ассоциации футбола, во время которой обсуждалось судебное дело Андрея Павелко.

Во время своего выступления адвокат Алексей Носов сообщил, кто, по его мнению, стоит за делом Павелко.

"Лица, которые заинтересованы в этом деле? Для этого даже не надо куда-то идти. Достаточно открыть какое-либо журналистское расследование за период с 2017 года и посмотреть фамилии, которые всем хорошо известны. Фамилии братьев, относящихся к батальону Монако", - заявил Носов.

"Мы их не называем прямым образом исключительно потому, что расследования и судебного решения по их причастности нет, а какие-либо утверждения подобного рода противозаконны".

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Не сложно догадаться, что Алексей Носов намекает на нынешнего президента киевского Динамо Игоря Суркиса и его брата, бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Игорь Суркис Андрей Павелко Григорий Суркис уаф

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