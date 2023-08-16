Ярмоленко и Срна приглашают болельщиков на благотворительный матч в Киеве

Звезды украинского футбола сыграют против команды ВСУ ради сбора средств на покупку дронов-камикадзе для Главного управления разведки.

В субботу, 19 августа в Киеве на стадионе Локомотив пройдет благотворительный матч "Заради перемоги", целью которого является сбор средств на покупку дронов-камикадзе для Главного управления разведки Украины.

В этой встрече сойдутся команда звезд украинского футбола и команда ВСУ. В команде звезд будут играть такие известные украинские футболисты, как Александр Алиев, Евгений Хачериди, Артем Федецкий, Евгений Селезнев и многие другие.

Тренером команды звезд футбола будет Виктор Леоненко, а тренером команды военных - легендарный Виталий Кварцяный.

"Всем привет. Звезды украинского футбола собираются для вас и будут играть благотворительный матч. Цель: собрать средства на дроны-камикадзе для Главного управления разведки. Присоединяйтесь донатами и приближайте нашу победу. Слава Україні!", - сказал Ярмоленко.

"19 августа звезды украинского футбола сыграют благотворительный матч на поддержку ВСУ. Хотим собрать деньги и купить дроны для нашей армии. Приезжайте и поддержите эту акцию. Дякую. Слава Україні". - сказал Срна.

Прямая трансляция матча будет доступна на YouTube-канале FootballHub.

Напомним, что недавно в Лондоне прошел благотворительный матч команд Андрея Шевченко и Александра Зинченко в поддержку Украины, в котором приняли участие звезды мирового футбола и шоу-бизнеса.

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