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"Другого, кроме первого места, не существует": Ярмоленко озвучил цели Динамо на сезон

Игрок киевской команды поделился ожиданиями от чемпионата.
Сегодня, 10:44
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко рассказал, какие задачи ставит перед собой команда в нынешнем сезоне.

По словам игрока, "бело-синие" нацелены на чемпионство.

"Двойная мотивация в чемпионате после вылета из еврокубков? Думаю, она была у нас и перед началом чемпионата, потому что прошлый сезон мы закончили на четвертом месте, где просто не может находиться такая команда, как Динамо. Все ребята и я прекрасно это понимаем, поэтому в нынешнем чемпионате другого результата, кроме первого места, для нас просто не существует".

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"Мы вернулись в расположение клуба из сборной только вчера рано утром. Была тяжелая дорога - добирались почти сутки, поэтому, конечно, нужно было немного отойти. Но сегодня уже полноценно тренировались, длится нормальный рабочий процесс. Мы провели теоретическое занятие, разобрали нашу игру против Бешикташа. Так что готовимся в привычном режиме, обстановка обычная. К сожалению, сейчас многие наши игроки травмированы, это нехорошо, но надо выходить из этой ситуации. Работаем, поднимаем настроение друг другу и с позитивным настроем готовимся к игре с Ворсклой", - рассказал Ярмоленко пресс-службе Динамо.

Напомним, ранее полузащитник Динамо признался, что хотел уйти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко

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