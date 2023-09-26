Матч против Вереса стал для Степаненко 400-м в футболке Шахтера
Полузащитник "горняков" пробил выдающуюся планку для украинского футбола.
Во вторник, 26 сентября, донецкий Шахтер разгромил ровненский Верес со счетом 3:0 в рамках 1/8 финала кубка Украины.
На 76-й минуте поединка на поле вышел капитан "горняков" Тарас Степаненко, для которого этот матч стал юбилейным, 400-м в составе Шахтера, сообщают социальные сети клуба.
Тарас Степаненко присоединился к донецкому коллективу летом 2010 года, перейдя из запорожского Металлурга.
За это время 34-летний хавбек вместе с "оранжево-черными" девять раз становился чемпионом Украины и по семь раз выигрывал кубок и Суперкубок.
На его счету также 29 голов и 24 результативные передачи во всех турнирах.
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