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Матч против Вереса стал для Степаненко 400-м в футболке Шахтера

Полузащитник "горняков" пробил выдающуюся планку для украинского футбола.
Вчера, 19:40
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images

Во вторник, 26 сентября, донецкий Шахтер разгромил ровненский Верес со счетом 3:0 в рамках 1/8 финала кубка Украины.

На 76-й минуте поединка на поле вышел капитан "горняков" Тарас Степаненко, для которого этот матч стал юбилейным, 400-м в составе Шахтера, сообщают социальные сети клуба.

Тарас Степаненко присоединился к донецкому коллективу летом 2010 года, перейдя из запорожского Металлурга.

За это время 34-летний хавбек вместе с "оранжево-черными" девять раз становился чемпионом Украины и по семь раз выигрывал кубок и Суперкубок.

На его счету также 29 голов и 24 результативные передачи во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Тарас Степаненко

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