Ярмоленко стал лучшим игроком месяца в Динамо впервые после возвращения
Динамо назвало лучшего игрока месяца по итогам сентября, который был определен путем голосования среди болельщиков.
Как сообщает пресс-служба "бело-синих", большинство респондентов, а именно 31%, отдали свои голоса за вингера Андрея Ярмоленко. 33-летний футболист был признан лучшим игроком месяца впервые после своего возвращения в киевский клуб этим летом.
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Вторым в голосовании стал Владимир Бражко (27%), а третьим - Назар Волошин (21%).
В сентябре Ярмоленко принял участие в трех матчах: против Ворсклы (2:0) и ЛНЗ (4:2) в чемпионате и с Оболонью (0:1) в Кубке Украины, в которых сыграл без замен и забил один мяч в ворота черкасской команды.
Ранее сообщалось, что главный талант Динамо подписал новый контракт с клубом.
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