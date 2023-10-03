Ярмоленко стал лучшим игроком месяца в Динамо впервые после возвращения

Динамо назвало лучшего игрока месяца по итогам сентября, который был определен путем голосования среди болельщиков.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", большинство респондентов, а именно 31%, отдали свои голоса за вингера Андрея Ярмоленко. 33-летний футболист был признан лучшим игроком месяца впервые после своего возвращения в киевский клуб этим летом.

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Вторым в голосовании стал Владимир Бражко (27%), а третьим - Назар Волошин (21%).

В сентябре Ярмоленко принял участие в трех матчах: против Ворсклы (2:0) и ЛНЗ (4:2) в чемпионате и с Оболонью (0:1) в Кубке Украины, в которых сыграл без замен и забил один мяч в ворота черкасской команды.

Ранее сообщалось, что главный талант Динамо подписал новый контракт с клубом.

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