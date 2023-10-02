Ярмоленко: Если не выиграем чемпионат, то надо будет закрыть рот и слушать критику

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко высказался об игре клуба в нынешнем сезоне.

"Проигрывать всегда неприятно, поэтому на критику после Оболони мы заслужили.

Но другой дороги, кроме как работать дальше, нет. С Александрией удалось использовать свои моменты. Думаю, сейчас для болельщиков чемпионат достаточно интересный, потому что все теряют очки. Нет такого, как раньше, когда игра в одни ворота и кто-то только отбивается на 0:0. Интересно играть против всех".

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"Что касается турнирной таблицы, то очки не считаем. Мы вылетели из еврокубков и Кубка, и никаких отмазок уже нет. Если не выиграем чемпионат, то надо будет закрыть рот и слушать всю ту критику, которую на нас выливают", – сказал Ярмоленко в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после шести сыгранных матчей Динамо занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков, при этом имея три матча в запасе.

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