Рух - Александрия 0:0: обзор матча и результат игры 28.10.2023

В субботу, 28 октября, Рух во Львове принимал Александрию в рамках 12-го туре украинской Премьер-лиги.

Команды, находящиеся на данный момент в разных частях турнирной таблицы, за отведенное основное и компенсированное время матча так и не смогли определить победителя, даже ни разу не поразив ворота друг друга. Поединок завершился ничьей 0:0.

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После этого матча Рух с 20 очками занимает пятое место в чемпионате, а Александрия идет на 12-й строчке, имея в своем активе десять баллов.

Статистика матча Рух - Александрия 12-го тура чемпионата Украины

Рух - Александрия 0:0

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 15 - 9

Удары в створ: 8 - 4

Угловые: 9 - 2

Атаки: 107 - 91

Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский (Плюман, 72), Сапуга, Притула (Пастух, 54), Теслюк (Квасница, 54), Рунич (Отабор, 72), Климчук

Александрия: Ермаков, Савченко, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский (Джеованни, 66), Андрейчук (Погорелый, 46), Логинов, Скорко, Мартынюк (Кулаковский, 85), Шостак (Билошевский, 73), Михайленко (Смирный, 66)

Предупреждения: Соломон 87 - Кулаковский 90+2.

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