iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рух - Александрия 0:0: обзор матча и результат игры 28.10.2023

Команды разошлись безголевым миром.
Сегодня, 20:14
Рух и Александрия сыграли вничью / ФК Рух
Рух и Александрия сыграли вничью / ФК Рух

В субботу, 28 октября, Рух во Львове принимал Александрию в рамках 12-го туре украинской Премьер-лиги.

Команды, находящиеся на данный момент в разных частях турнирной таблицы, за отведенное основное и компенсированное время матча так и не смогли определить победителя, даже ни разу не поразив ворота друг друга. Поединок завершился ничьей 0:0.

Читай также: Динамо потеряло очки в матче с Колосом, доигрывая в меньшинстве

После этого матча Рух с 20 очками занимает пятое место в чемпионате, а Александрия идет на 12-й строчке, имея в своем активе десять баллов.

Статистика матча Рух - Александрия 12-го тура чемпионата Украины

Рух - Александрия 0:0

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 15 - 9
Удары в створ: 8 - 4
Угловые: 9 - 2
Атаки: 107 - 91

Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский (Плюман, 72), Сапуга, Притула (Пастух, 54), Теслюк (Квасница, 54), Рунич (Отабор, 72), Климчук

Александрия: Ермаков, Савченко, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский (Джеованни, 66), Андрейчук (Погорелый, 46), Логинов, Скорко, Мартынюк (Кулаковский, 85), Шостак (Билошевский, 73), Михайленко (Смирный, 66)

Предупреждения: Соломон 87 - Кулаковский 90+2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Рух Украинская Премьер-лига

Статьи по теме

Колос - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Колос - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
УПЛ: Кривбасс разгромил Днепр-1, Полесье обыграло Зарю, ничьи Колоса с Динамо и Руха с Александрией УПЛ: Кривбасс разгромил Днепр-1, Полесье обыграло Зарю, ничьи Колоса с Динамо и Руха с Александрией
Фанаты Барселоны назвали Винисиуса обезьяной и бросили в него бананом Фанаты Барселоны назвали Винисиуса обезьяной и бросили в него бананом
Гран-при Мексики: Третья практика. Два Ред Булла и Албон в топ-3 Гран-при Мексики: Третья практика. Два Ред Булла и Албон в топ-3
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа21:47
Фанаты Барселоны назвали Винисиуса обезьяной и бросили в него бананом
Формула 121:42
Гран-при Мексики: Третья практика. Два Ред Булла и Албон в топ-3
Европа21:32
Трубин отбил пенальти в чемпионате Португалии
Европа21:16
Зинченко стал одним из лучших футболистов в матче против Шеффилда по версии WhoScored
Формула 120:59
Советник Ред Булл призвал ФИА упростить процедуру проверки болидов
Украина20:58
Колос - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Европа20:47
Анчелотти: В первом тайме с Барсой мы были ленивыми, медленными и не агрессивными
Европа20:31
Хави - об Эль-Классико: Если кто и должен был выиграть этот матч, то это мы
Украина20:30
УПЛ: Кривбасс разгромил Днепр-1, Полесье обыграло Зарю, ничьи Колоса с Динамо и Руха с Александрией
Европа20:23
Экс-игрок МЮ и Шахтера может заменить в Ньюкасле дисквалифицированного Тонали
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK