Рух - Александрия 0:0: обзор матча и результат игры 28.10.2023
В субботу, 28 октября, Рух во Львове принимал Александрию в рамках 12-го туре украинской Премьер-лиги.
Команды, находящиеся на данный момент в разных частях турнирной таблицы, за отведенное основное и компенсированное время матча так и не смогли определить победителя, даже ни разу не поразив ворота друг друга. Поединок завершился ничьей 0:0.
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После этого матча Рух с 20 очками занимает пятое место в чемпионате, а Александрия идет на 12-й строчке, имея в своем активе десять баллов.
Статистика матча Рух - Александрия 12-го тура чемпионата Украины
Рух - Александрия 0:0
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 15 - 9
Удары в створ: 8 - 4
Угловые: 9 - 2
Атаки: 107 - 91
Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский (Плюман, 72), Сапуга, Притула (Пастух, 54), Теслюк (Квасница, 54), Рунич (Отабор, 72), Климчук
Александрия: Ермаков, Савченко, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский (Джеованни, 66), Андрейчук (Погорелый, 46), Логинов, Скорко, Мартынюк (Кулаковский, 85), Шостак (Билошевский, 73), Михайленко (Смирный, 66)
Предупреждения: Соломон 87 - Кулаковский 90+2.
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