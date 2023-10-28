Колос - Динамо 1:1: обзор матча и результат игры 28.10.2023
В субботу, 28 октября, Колос встречался на своем поле с Динамо в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.
Команда Мирчи Луческу не смогла прервать свою серию неудач и после двух поражений в предыдущих поединках чемпионата снова оступилась в противостоянии с ковалевцами, завершив игру вничью 1:1.
Киевлянам удалось открыть счет в матче на 19-й минуте усилиями Александра Тымчика, который, оказавшись на линии вратарской, получил передачу от Александра Караваева и переправил мяч в сетку. Ковалевская команда отыгралась в начале второго тайма, когда Валерий Лучкевич после навеса в штрафную в одно касание точно пробил под дальнюю стойку.
На 63-й минуте гости еще и остались в меньшинстве. "Бело-синих" подвел их нападающий Владислав Ванат, получив вторую желтую карточку за откровенную симуляцию. Впрочем, хозяева поля численным преимуществом не воспользовались, а до финального свистка результат остался неизменным.
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На данный момент Динамо и Колос имеют по 16 очков и занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице УПЛ соответственно. При этом киевляне провели девять матчей, а ковалевцы сыграли уже 12 поединков.
Статистика матча Колос - Динамо 12-го тура чемпионата Украины
Колос - Динамо 1:1
Голы: Лучкевич, 51 - Тымчик, 19
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 5 - 5
Удары в створ: 1 - 2
Угловые: 9 - 7
Фолы: 4 - 7
Атаки: 32 - 45
Колос: Фесюн - Бурда, Бондаренко, Черноморец - Емец, Демченко (Тотовицкий 83), Милько, Лучкевич (Золотов 83) - Диего, Салабай (Безбородько 55), Ильин (Болбат 55)
Динамо: Бущан - Дубинчак, Попов, Дячук, Тымчик - Шепелев, Бражко - Волошин (Шапаренко 70), Буяльский, Караваев - Ванат
Предупреждения: Емец 89 - Ванат 31, Бражко 72
Удаление: Ванат, 63 (вторая желтая)
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