Колос - Динамо 1:1: обзор матча и результат игры 28.10.2023

После двух подряд поражений киевская команда допустила очередную осечку в чемпионате.

В субботу, 28 октября, Колос встречался на своем поле с Динамо в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Мирчи Луческу не смогла прервать свою серию неудач и после двух поражений в предыдущих поединках чемпионата снова оступилась в противостоянии с ковалевцами, завершив игру вничью 1:1.

Киевлянам удалось открыть счет в матче на 19-й минуте усилиями Александра Тымчика, который, оказавшись на линии вратарской, получил передачу от Александра Караваева и переправил мяч в сетку. Ковалевская команда отыгралась в начале второго тайма, когда Валерий Лучкевич после навеса в штрафную в одно касание точно пробил под дальнюю стойку.

На 63-й минуте гости еще и остались в меньшинстве. "Бело-синих" подвел их нападающий Владислав Ванат, получив вторую желтую карточку за откровенную симуляцию. Впрочем, хозяева поля численным преимуществом не воспользовались, а до финального свистка результат остался неизменным.

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На данный момент Динамо и Колос имеют по 16 очков и занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице УПЛ соответственно. При этом киевляне провели девять матчей, а ковалевцы сыграли уже 12 поединков.

Статистика матча Колос - Динамо 12-го тура чемпионата Украины

Колос - Динамо 1:1

Голы: Лучкевич, 51 - Тымчик, 19

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 5 - 5

Удары в створ: 1 - 2

Угловые: 9 - 7

Фолы: 4 - 7

Атаки: 32 - 45

Колос: Фесюн - Бурда, Бондаренко, Черноморец - Емец, Демченко (Тотовицкий 83), Милько, Лучкевич (Золотов 83) - Диего, Салабай (Безбородько 55), Ильин (Болбат 55)

Динамо: Бущан - Дубинчак, Попов, Дячук, Тымчик - Шепелев, Бражко - Волошин (Шапаренко 70), Буяльский, Караваев - Ванат

Предупреждения: Емец 89 - Ванат 31, Бражко 72

Удаление: Ванат, 63 (вторая желтая)

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