Заря - ЛНЗ: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 12.11.2023

В воскресенье, 12 ноября, Заря встретится с ЛНЗ в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины луганская команда сыграла вничью 2:2 с Вересом, а после матча Лиги конференций с Маккаби Тель-Авив (1:3) пост главного тренера покинул Валерий Кривенцов, которого в статусе исполняющего обязанности сменил Юрий Коваль. Сейчас луганчане занимают 14-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. Черкасский клуб в минувшем туре разошелся миром 1:1 с Колосом и на данный момент идет на 11-м месте в чемпионате.

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Матч состоится во Львове на стадионе СКИФ. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - ЛНЗ

Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и ЛНЗ будет доступна в этой новости 12 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 14:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на канале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.

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