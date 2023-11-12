Коваленко - о голе в ворота Наполи: Это очень важно для меня и моей страны
Хавбек напомнил в интервью, что война против россии все еще продолжается.
В рамках 12-го тура чемпионата Италии Эмполи победил Наполи благодаря голу Виктора Коваленко.
Украинец в послематчевом интервью поделился эмоциями от забитого мяча, отметив, что это очень важное событие для него и для Украины, которая все еще борется с окупантами.
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"Это очень важный гол для меня и моей страны, которая была оккупирована более года назад. Мы все бились за то, чтобы привезти очки домой, мы очень сильная и умная команда.
Я не поеду в сборную Украины, но буду первым болельщиком. Я очень рад за себя и фанатов", - сказал футболист в интервью Sky Sport Italia.
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