"Без комментариев": Малиновский выложил эмоциональный ролик о том, как сегодня живет Украина
Хавбек Дженоа не забывает о событиях на родине.
Руслан Малиновский поделился роликом о непростых буднях украинцев.
Футболист запостил у себя в Твиттере видео одесских фотографов Константина и Владиславы Либеровых, которые с начала войны ведут фоторепортажи с мест событий.
В ролики сняты дети, играющие на футбольном поле рядом с огромной ямой от попадания росийского снаряда.
Без коментарів.— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) November 13, 2023
🎥: @Liberov pic.twitter.com/xZIEZplKxR
"Без комментариев", - подписал свой пост Малиновский.
Ранее также сообщалось, что в реанимации борется за жизнь чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк.
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