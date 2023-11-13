"Без комментариев": Малиновский выложил эмоциональный ролик о том, как сегодня живет Украина

Хавбек Дженоа не забывает о событиях на родине.

Руслан Малиновский поделился роликом о непростых буднях украинцев.

Футболист запостил у себя в Твиттере видео одесских фотографов Константина и Владиславы Либеровых, которые с начала войны ведут фоторепортажи с мест событий.

В ролики сняты дети, играющие на футбольном поле рядом с огромной ямой от попадания росийского снаряда.

"Без комментариев", - подписал свой пост Малиновский.

Ранее также сообщалось, что в реанимации борется за жизнь чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк.

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