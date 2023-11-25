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Верес - Металлист 1925 4:3: обзор матча и результат игры 25.11.2023

Ровенский клуб, играя практически весь матч в большинстве, дожал соперника.
Сегодня, 17:03
Верес победил Металлист 1925 / НК Верес
Верес победил Металлист 1925 / НК Верес

В субботу, 25 ноября, Верес принимал на своем поле Металлист 1925 в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Соперники выдали противостояние с семью забитыми мячами, победителем из которого вышла ровенская команда, которая практически весь поединок играла в большинстве.

Гостям первым удалось огорчить соперника уже в начале матча, когда на четвертой минуте отличился Андрей Борячук. Тем не менее уже через три минуты Игорь Курило оставил харьковскую команду вдесятером, заработав прямую красную карточку. Еще до перерыва хозяева поля сумели воспользоваться численным преимуществом и вышли вперед благодаря результативным ударам Евгения Шевченко и Владислава Шарая.

Во второй половине встречи Металлисту 1925, играя в меньшинстве, снова удалось перевести ровенчан в роль догоняющих, после того как на протяжении четырех минут голы на свой счет записали Ростислав Русин и Евгений Ткачук. Впрочем, в середине тайма Верес все же отыгрался, когда Виталий Дахновский реализовал пенальти.

Хозяева поля на этом не остановились и вырвали победу на последней минуте основного времени. Три очка своей команде принес Михаил Гайдучик, который за четыре минуты до этого вышел на замену.

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После этого матча Верес, набрав 11 баллов, поднялся на 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Металлист 1925 с 15 пунктами идет на 11-й позиции.

Статистика матча Верес - Металлист 1925 15-го тура чемпионата Украины

Верес - Металлист 1925 4:3

Голы: Шевченко, 14, В. Шарай, 36, Дахновский, 69 (пен.), Гайдучик, 89 - Борячук, 4, Русин, 55, Е. Ткачук, 59

Удары: 8 - 6
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 4 - 2
Фолы: 0 - 3

Верес: Когут - Балан, Кучеренко, Сезар, Шевченко - Яго Сикейра (Близниченко 79), Кухарук (Клец 60), Кучеров, В. Шарай (Свитюха 79) - Дахновский (Гайдучик 86), Шестаков (Курко 90+4)

Металлист 1925: Мозиль - Фарина, Курило, Е. Ткачук, Капинус - Мартынюк, Габелок (Бычек 65), А. Ткачук (Коваленко 9) - Юсов (Ременюк 60), Борячук (Сидоров 65), Русин

Предупреждения: Шевченко, 2, Балан, 11, Кухарук, 33 - Ткачук, 69.

Удаление: Курило, 7 (прямая красная)

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