Минай - Кривбасс 0:1: обзор матча и результат игры 25.11.2023

Криворожцы поднялись на вершину турнирной таблицы, сравнявшись по очкам с Днепром-1 и Полесьем.

В субботу, 25 ноября, Минай в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле Кривбасс.

Абсолютный аутсайдер чемпионата в первом поединке под руководством Желько Любеновича после увольнения Владимира Шарана потерпел минимальное поражение со счетом 0:1.

Читай также: Минай объявил о назначении нового главного тренера

В первом тайме противостояния Кривбасс владел преимуществом, но так и не сумел воплотить его в результат. Тем не менее во второй половине встречи подопечным Юрия Вернидуба все же удалось открыть счет в матче. На 64-й минуте Виктор Близниченко после отскока в штрафной сильно пробил под перекладину - Александр Бандура, хоть и дотянулся до мяча, помешать взятию ворот не смог.

Под конец встречи гости остались в меньшинстве после удаления на 87-й минуте Юрия Вакулко, но численное преимущество не помогло хозяевам поля избежать поражения.

После этой победы Кривбасс, набрав 30 очков, поднялся на первую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея равное количество баллов с Днепром-1 и Полесьем, но у днепрян на один сыгранный матч меньше. Минай остался на последней позиции с шестью пунктами в активе.

Статистика матча Минай - Кривбасс 15-го тура чемпионата Украины

Минай - Кривбасс 0:1

Гол: Близниченко, 64

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 5 - 11

Удары в створ: 1 - 7

Угловые: 4 - 9

Фолы: 17 - 19

Атаки: 65 - 75

Минай: Бандура - Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Булеза - Витенчук (Демиденко 88), Петько - Кораблин (Ралюченко 88), Твердохлеб, Гечев )Одарюк 74) - Вишневский (Гуничев 60)

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Рябов, Стецков, Дибанго - Бизимана (Татарков 61), Илич (Вакулко 75) - Задерака (Близниченко 61), Дебелко (Приходько 46), Д. Кузык - Кожушко (Устименко 88)

Предупреждения: Дмитрук, 4, Немчанинов, 55, Петько, 64 - Вакулко, 81

Удаление: Вакулко, 87 (вторая желтая)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!