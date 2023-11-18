Минай объявил о назначении нового главного тренера
Минай официально объявил о назначении Желько Любеновича главным тренером команды.
Стороны заключили контракт до завершения сезона-2024/25.
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Ассистентом Любеновича будет Игорь Дудник, тренером вратарей – Андрей Новак, новым командным врачом – Виталий Деяк.
Любенович в качестве футболиста в Украине выступал за Зарю, Таврию, Кривбасс и Александрию. После завершения игровой карьеры он был тренером-селекционером Зари, исполнил роль ассистента в команде U-19 в тренерском штаб луганчан и работал в Железничаре.
В турнирной таблице УПЛ Минай занимает последнее место в турнирной таблице.
Напомним, что закарпатский клуб уволил с поста главного тренера Владимира Шарана.
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