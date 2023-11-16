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Минай попросил Лучи сдержать обещание после продления контракта с УАФ

После одной продуктивной онлайн-конференции итальянец перестал делать то, о чем говорил.
Сегодня, 19:03
Лучано Лучи / dynamo.kiev.ua
Лучано Лучи / dynamo.kiev.ua

В четверг, 16 ноября, появилась информация, что УАФ продлила контракт с куратором Комитета арбитров Лучано Лучи.

В связи с этим Минай на своем официальном сайте поздравил итальянца, а также выразил надежду, что тот выполнит свое обещание каждую неделю объяснять спорные судейские моменты в УПЛ.

"Сегодня футбольную общественность всколыхнула новость о том, что Украинская Ассоциация футбола продлила контракт с итальянским куратором Комитета арбитров Лучано Лучи. Еще до официального объявления футбольный клуб Минай спешит поздравить 74-летнего специалиста с новым соглашением".

"Надеемся, господин Лучано Лучи и дальше будет прислушиваться к мнению руководителей клубов УПЛ и все же сдержит свое обещание еженедельно выходить в публичное пространство и делать разбор противоречивых или "горячих" моментов с участием арбитров в матчах. По предварительной договоренности, первое видео на YouTube канале Федерации должно было появиться 24 октября. Но ожидаемый выпуск так и не вышел".

Источник: dynamo.kiev.ua

"Прошлая онлайн-встреча руководителей клубов УПЛ с комитетом арбитров УАФ состоялась 11 октября. С тех пор единственное разъяснение трактовки игровых эпизодов судьями появилось аж 13 ноября и в старом – текстовом формате. Клубы и болельщики получили объяснения только по шести эпизодам пяти матчей 13-го и 14-го туров УПЛ".

"Хотим напомнить Комитету Арбитров и УАФ и сообщить болельщикам, что видеообъяснения трактовки игровых эпизодов при участии Лучано Лучи должны были выходить еженедельно через несколько дней после завершения последнего матча тура. Комитетом вообще были проигнорированы 11-й и 12-й тур".

"Поскольку Комитет арбитров не имеет права вступать в частную переписку с клубами, мы решили напомнить об обещаниях и договоренностях публично. Еще раз поздравляем Лучано Лучи и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества!".

Ранее стало известно, где луганская Заря проведет перенесенный матч третьего тура группового этапа Лиги конференций против Маккаби Тель-Авив.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уаф минай Лучано Лучи

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