УАФ продлила контракт с Лучи несмотря на желание клубов провести суддейскую реформу
УАФ решило продлить сотрудничество с куратором суддейского корпуса Лучано Лучи. Об этом сообщает UA-футбол.
По информации источника, договор с итальянцем подписан до конца текущего сезона.
Читай также: УАФ отстранил арбитра матча Металлист 1925 - Черноморец
Отметим, что некоторые клубы УПЛ предлагали ряд реформ суддейского корпуса. Выдвигались предложения того, чтобы рефери публично объявляли свои решения после просмотра VAR, а также вывести в публичное пространство финансовую отчетность дабы побороть корупцию.
Данные изменения предусматривают смену специалистов в суддейском корпусе, хотя команды чемпионата Украины не против сотрудничества с заграничными специалистами, которых могут привлекать к анализу суддейских решений, объяснению резонансных случаев и обмену опытом.
В то же время известно, что Лучи против любых реформ в органе, который он курирует.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!