УАФ продлила контракт с Лучи несмотря на желание клубов провести суддейскую реформу

УАФ решило продлить сотрудничество с куратором суддейского корпуса Лучано Лучи. Об этом сообщает UA-футбол.

По информации источника, договор с итальянцем подписан до конца текущего сезона.

Читай также: УАФ отстранил арбитра матча Металлист 1925 - Черноморец

Отметим, что некоторые клубы УПЛ предлагали ряд реформ суддейского корпуса. Выдвигались предложения того, чтобы рефери публично объявляли свои решения после просмотра VAR, а также вывести в публичное пространство финансовую отчетность дабы побороть корупцию.

Данные изменения предусматривают смену специалистов в суддейском корпусе, хотя команды чемпионата Украины не против сотрудничества с заграничными специалистами, которых могут привлекать к анализу суддейских решений, объяснению резонансных случаев и обмену опытом.

В то же время известно, что Лучи против любых реформ в органе, который он курирует.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!