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УАФ продлила контракт с Лучи несмотря на желание клубов провести суддейскую реформу

Итальянец продолжит работу в украинском футболе.
Сегодня, 11:21
Лучано Лучи
Лучано Лучи

УАФ решило продлить сотрудничество с куратором суддейского корпуса Лучано Лучи. Об этом сообщает UA-футбол.

По информации источника, договор с итальянцем подписан до конца текущего сезона.

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Отметим, что некоторые клубы УПЛ предлагали ряд реформ суддейского корпуса. Выдвигались предложения того, чтобы рефери публично объявляли свои решения после просмотра VAR, а также вывести в публичное пространство финансовую отчетность дабы побороть корупцию.

Данные изменения предусматривают смену специалистов в суддейском корпусе, хотя команды чемпионата Украины не против сотрудничества с заграничными специалистами, которых могут привлекать к анализу суддейских решений, объяснению резонансных случаев и обмену опытом.

В то же время известно, что Лучи против любых реформ в органе, который он курирует.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уаф Лучано Лучи

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