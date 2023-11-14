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УАФ отстранил арбитра матча Металлист 1925 - Черноморец

Александр Шандор допустил ключевую ошибку.
Сегодня, 12:00
Александр Шандор
Александр Шандор

В рамках 13-го тура чемпионата Украины Металлист 1925 обыграл Черноморец (2:1).

Комитет арбитров УАФ дал разъяснение по поводу двух эпизодов в поединка. 

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Главный арбитр встречи Александр Шандор на девятой минуте дал желтую карточку Ийеде за симуляцию. Уже в концовке первого тайма Шандор показал игроку Черноморца вторую желтую карточку за фол, что в итоге привело к удалению.

В УАФ объяснили, что первая желтая карточка было ошибочной, а вторая - правильной. В итоге футболист одесского клуба был удален неправильно из-за ошибки на старте встречи.

Комитет арбитров УАФ направил арбитру письмо, что тот временно отстранен от судейства.

Ранее в УАФ оценили скандальное удаление в матче Кривбасс - Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Металлист 1925

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