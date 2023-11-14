В УАФ оценили скандальное удаление в матче Кривбасс - Динамо

Комитет арбитров УАФ провел анализ эпизода с удалением защитника Кривбасса Даниила Бескоровайного в матче с Динамо (0:2) в 14-м туре УПЛ.

На старте поединка главный арбитр встречи Максим Козыряцкий удалил игрока криворожской команды за фол последней надежды. Комитет арбитров посчитал это решение правильным.

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"Ванат начинает контратаку и при этом контролирует мяч, направляется к воротам соперника, его преследуют два игрока Кривбасса. Бескоровайный сзади создает контакт с Ванатом и этим заставляет его упасть и потерять контроль над мячом, тем самым лишая его возможности забить гол.

Такое нарушение подпадает под типологию "Срыв очевидной голевой возможности" (DOGSO), следовательно, приводит к техническому наказанию в виде штрафного удара (нарушение было совершено за пределами штрафной площадки) и дисциплинарной санкции за DOGSO, то есть к красной карточке".

"Согласно протоколу ВАР, это решение было проверено этой технологией, и техническая и дисциплинарная санкции была подтверждена. Итак, речь идет о правильном решении, принятом арбитром", - говорится в объяснении.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Кривбасс - Динамо.

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