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Кривбасс - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 12.11.2023

Киевский коллектив завоевал победу, воспользовавшись удалением в составе соперника.
Сегодня, 18:51
Кривбасс - Динамо / УПЛ
Кривбасс - Динамо / УПЛ

В воскресенье, 12 ноября, в рамках четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги встретились Кривбасс и Динамо.

На старте первого тайма "бело-синие" вышли вперед благодаря голу Владислава Ваната. А уже спустя четыре минуты после гола хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления Даниила Бескоровайного.

Еще в середине первой половины подопечные Александра Шовковского удвоили преимущество за счет результативного удара Александра Караваева.

Вашему вниманию видео всех голов матча Кривбасс - Динамо в четырнадцатом туре УПЛ:

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Кривбасс - Динамо 0:2
Голы: Ванат, 8, Караваев, 27

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 8 - 10
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 6 - 7
Фолы: 9 - 15
Атаки: 72 - 82

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Бизимана, Илич - Задерака (Вакулко, 73), Приходько (Рябов, 18), Д. Кузик (Принс, 85) - По (Кожушко, 46).

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак - Бражко, Шепелев (Андриевский, 79) - Караваев (Малыш, 90+1), Царенко (Буяльский, 80), Бенито (Кабаев, 46) - Ванат (Супряга, 88).

Предупреждение: Андриевский, 90.

Удаление: Бескоровайный, 12 (прямая красная).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс Динамо Киев чемпионат Украины

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Кривбасс - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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