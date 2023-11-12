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Заря - ЛНЗ 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 12.11.2023

Черкасский коллектив одержал вторую победу в последних трех играх чемпионата Украины.
Сегодня, 18:17
Заря - ЛНЗ / УПЛ
Заря - ЛНЗ / УПЛ

В матче четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги сошлись Заря и ЛНЗ.

Гостям удалось отметиться быстрым голом, постарался Геннадий Пасич, который затем станет главным героем встречи.

В самом конце поединка казалось, что Даниил Алефиренко спас "черно-белых" от поражения, но буквально сразу же Пасич оформил дубль, принеся своей команде победу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - ЛНЗ в четырнадцатом туре УПЛ:

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Заря - ЛНЗ 1:2
Голы: Алефиренко, 88 - Пасич, 6, 89

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 10 - 15
Удары в створ: 5 - 7
Угловые: 7 - 6
Фолы: 13 - 11
Атаки: 90 - 81

Заря: Турбаевский - Данченко (Горбач 46), Джордан, Батагов, Снурницын - Дрышлюк (Жан Клод 67) - Антюх, Нагнойный (Мишнев 56), Мичин (Волошин 56, Чурко 78), Алефиренко - Герреро

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Селин (Насонов 56), Рыбалка (Банада 81), Ковалев, Норенков - Олейник (Прядун 86), Бойко - Шестаков (Тищенко 81), Хобленко (Савин 81), Пасич

Предупреждения: Снурницын 63, Дрышлюк 64, Жад Клод 76, Горбач 90+3 - Насонов 74, Пеньков 90.

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