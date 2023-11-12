Заря - ЛНЗ 1:2: обзор матча и результат игры 12.11.2023

Луганчане были близкими, чтобы спасти ничью, но итоговый успех праздновала черкасская команда.

В воскресенье, 12 ноября, Заря во Львове встречалась с ЛНЗ в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Луганская команда, оставшаяся перед этим поединком без наставника после отставки Валерия Кривенцова и выступавшая под руководством в.о. главного тренера Юрия Коваля, потерпела поражение со счетом 1:2, а оба мяча в составе гостей на свой счет записал Геннадий Пасич.

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ЛНЗ имел минимальное преимущество в счете практически на протяжении всего противостояния, после того как Пасич вывел черкасский клуб вперед еще на шестой минуте встречи. Тем не менее под конец матча Даниил Алефиренко воспользовался своим шансом и восстановил паритет. Впрочем, равновесие продержалось менее минуты - Пасич ударом головой в девятку замкнул подачу в штрафную, оформил дубль и вырвал победу.

Заря на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея десять очков. ЛНЗ, набрав 16 баллов, поднялся на десятую строчку.

Статистика матча Заря - ЛНЗ 14-го тура чемпионата Украины

Заря - ЛНЗ 1:2

Голы: Алефиренко, 88 - Пасич, 6, 89

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 10 - 15

Удары в створ: 5 - 7

Угловые: 7 - 6

Фолы: 13 - 11

Атаки: 90 - 81

Заря: Турбаевский - Данченко (Горбач 46), Джордан, Батагов, Снурницын - Дрышлюк (Жан Клод 67) - Антюх, Нагнойный (Мишнев 56), Мичин (Волошин 56, Чурко 78), Алефиренко - Герреро

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Селин (Насонов 56), Рыбалка (Банада 81), Ковалев, Норенков - Олейник (Прядун 86), Бойко - Шестаков (Тищенко 81), Хобленко (Савин 81), Пасич

Предупреждения: Снурницын 63, Дрышлюк 64, Жад Клод 76, Горбач 90+3 - Насонов 74, Пеньков 90.

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