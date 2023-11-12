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Причина дебютировала в качестве главного арбитра матча УПЛ

25-летняя рефери обслужит поединок Зари с ЛНЗ.
Сегодня, 15:12
София Причина / ФК Полесье
София Причина / ФК Полесье

В воскресенье, 12 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги между Зарей и ЛНЗ.

Команды встретятся во Львове на стадионе СКИФ.

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На противостояние между луганской и черкасской командами была назначена бригада арбитров во главе с Софией Причиной. Для 25-летней рефери этот матч стал дебютным в качестве главной судьи в высшем украинском дивизионе.

Ее ассистентами будут Петр Котубей и Игорь Дебенко, а четвертым арбитром - Клим Заброда.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Заря - ЛНЗ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря чемпионат Украины Украинская Премьер-лига ЛНЗ

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