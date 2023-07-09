Девушка-арбитр Причина простила игрока, который толкнул ее в спину в матче Полесье - Металлург

Вадим Червак принес свои извинения за инцидент, который едва не лишил его карьеры.

В апреле этого года случился неприятный инцидент во время матча Полесье - Металлург Запорожье.

После того, как арбитр той встречи София Причина не назначила пенальти в ворота запорожцев, игроки житомирской команды окружили ее. Она начала отступать от игроков, но сзади на нее налетел защитник Полесья Вадим Червак.

За это футболист получил не только красную карточку, но и осуждение футбольного общества, Полесье вскоре разорвало с ним контракт, а игрок получил длительную дисквалификацию.

Но, судя по всему, конфликт исчерпан. В субботу, 8 июля, состоялся матч между Вересом и харьковским Металлистом 1925, за который теперь выступает Червак.

Перед началом поединка футболист навестил арбитра встречи, которым была Причина. Он извинился за то, что произошло между ними, и подарил ей букет цветов.

Перед сьогоднішнью грою проти "Вереса" вже гравець "Металіста 1925" Вадим Червак зустрівся з арбітринею Софією Причиною, приніс їй особисто вибачення за свій вчинок у квітні та подарував рефері квіти pic.twitter.com/y3uAJVxJOi — FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) July 8, 2023

Позднее в своем Instagram София опубликовала фотографии с подписями, который говорят о том, что она простила его.

"Ошибаться могут все, признавать ошибку - единицы. Думаю, на этом можно поставить точку", - написала София.

Стоит отметить, что в то же самое время Металлист 1925 объявил о подписании контракта с Черваком - соглашение рассчитано до лета 2025 года.