Шахтер - Днепр-1 1:3: обзор матча и результат игры 12.11.2023

Подопечные Юрия Максимова за короткий промежуток времени перевернула ход встречи, что позволило одержать победу.

В воскресенье, 12 ноября, во Львове прошел центральный поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Шахтер и Днепр-1.

Уже на пятой минуте встречи "горняки" вышли вперед, благодаря голу Даниила Сикана. Однако еще до перерыва гости отыгрались за счет того, что Эдуард Сарапий головой замкнул подачу с углового.

Сразу после перерыва команда Юрия Максимова организовала ударную пятиминутку, которая и решила исход всего матча.

Сначала на 51-й минуте Алексей Гуцуляк вывел днепрян вперед после передачи от Александра Пихаленка, после чего Богдан Леднев увеличил преимущество своей команды, к тому же установив окончательный счет встречи.

За счет победы Днепр-1 поднялся на первую строчку таблицы чемпионата Украины, опережая Полесье всего на одно очко. Шахтер в свою очередь идет четвертым, имея в активе 24 балла.

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Статистика матча Шахтер - Днепр-1 14-го тура УПЛ

Шахтер - Днепр-1 1:3

Голы: Сикан, 5 - Сарапий, 41, Гуцуляк, 51, Леднев, 55.

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 7 - 6

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 9 - 12

Атаки: 100 - 71

Шахтер: Ризнык - Конопля (Гочолеишвили, 60), Бондарь, Ракицкий (Азарови, 60), Матвиенко - Степаненко (Келси, 70), Крыськив, Судаков - Зубков (Кащук, 84), Сикан, Невертон (Эгиналду, 70).

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок (Кравец, 90+3), Леднев (Горбунов, 87) - Филиппов (Виктинью, 73).

Предупреждения: Бондарь - Рубчинский.

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