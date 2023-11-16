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Названо место проведения перенесенного матча Лиги конференций Маккаби - Заря

Израильский клуб примет луганчан в Сербии.
Сегодня, 17:15
Маккаби и Заря встретятся в Сербии / Getty Images
Маккаби и Заря встретятся в Сербии / Getty Images

Перенесенный матч третьего тура группового раунда Лиги конференций Маккаби Тель-Авив - Заря будет сыгран в Сербии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, поединок состоится 25 ноября в городе Бачка-Топола на стадионе ТСЦ Арена. Время начала встречи будет определено позже.

Этот матч Маккаби и Заря должны были провести 26 октября, но он был перенесен из-за военных действий на территории Израиля.

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Напомним, что в четвертом туре группового раунда Лиги конференций Заря в номинально домашнем поединке в польском Люблине уступила Маккаби со счетом 1:3.

На данный момент луганская команда занимает третье место в группе В, набрав четыре очка в трех сыгранных матчах. Израильский клуб с шестью баллами идет на второй позиции.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Заря - Маккаби Тель-Авив (1:3).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря Маккаби Тель-Авив

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