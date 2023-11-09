Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3: обзор матча и результат игры 09.11.2023
В четверг, 9 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций Зоря встречалась с Маккаби из Тель-Авива.
Украинский коллектив ужасно стартовал, пропустив уже на седьмой минуте игры, однако на этом беды луганчан не закончились. К концу тайма команда из Израиля еще дважды поразила ворота соперника, доведя счет до разгромного.
Во второй половине игры ожидалось, что луганчане проснуться и начнут постепенно сокращать отставание, однако и гости не сдавались.
Заре удалось зажить на 57-й минуте, но гол был отменен из-за офсайда. Позднее номинальные хозяева все же сократят отставания, но на общую картину это не влияет.
В оставшееся время Заря сделала пару попыток отыграться, но матч так завершился победой Маккаби с перевесом в два мяча.
Отметим, коллектив из Израиля не имел игровой практики с 5 октября из-за событий в секторе Газа.
Статистика матча Заря - Маккаби четвертого тура Лиги чемпионов
Заря - Маккаби 1:3
Голы: Горбач, 74 - Лукассен, 7, Перец, 26, 43
Ожидаемые голы (xG): 1,31 - 1,66
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 21 - 12
Удары в створ: 12 - 7
Фолы: 6 - 7
Заря: Турбаевский, Нагнойный (Венделл, 87), Снурницын, Батагов, Жордан, Данченко, Антюх (Алефиренко, 66), Яцик, Мичин (В.Волошин, 66), Кирюханцев (Чурко, 87), Герреро (Горбач, 46).
Маккаби: Москера, Ревиво (Тургеман, 72), Соборит, Лукоссен, А.Коэн, Каниховский, ван Овереем (Голоса, 72), Дор Перец, Милсон (Шахар, 90), Захави (Давида, 90), Битон (Биттон, 65).
Предупреждения: Снурницын (49) – Лукассен (56), А.Коэн (86)
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