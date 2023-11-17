Абсолютный аутсайдер УПЛ распрощался с главным тренером

Главный тренер Миная Владимир Шаран покинул занимаемую должность.

Как сообщает официальный сайт закарпатской команды, решение о прекращении сотрудничества между клубом и 52-летним специалистом было принято по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Шараном свои должности также покинули тренеры Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.

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Отметим, ранее под руководством Шарана Минаю покорилось наивысшее достижение в клубной истории - восьмое место в чемпионате по результатам сезона-2022/23.

В нынешней кампании закарпатская команда с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, не выиграв ни одного из 14 матчей.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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