Кривбасс - Александрия 2:1: обзор матча и результат игры 02.12.2023

Криворожская команда под конец встречи перевернула результат противостояния в свою пользу.

В субботу, 2 декабря, Кривбасс принимал на своем поле Александрию в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Юрия Вернидуба, уступая в счете еще с первого тайма, под конец поединка сумели вырвать волевую победу 2:1.

Команде Руслана Ротаня удалось огорчить хозяев поля по истечении получаса игры, когда ударом с линии штрафной отметился Артем Шулянский. Игровое преимущество криворожцы сумели воплотить в голы ближе к завершению противостояния, когда на протяжении пяти минут Жан По и Джихад Бизимана перевернули результат в пользу своей команды.

Благодаря этой победе Кривбасс с 33 очками поднялся на первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая Днепр-1 по дополнительным показателям, но у днепрян на один сыгранный матч меньше. Александрия с 13 баллами идет на 13-й позиции.

Статистика матча Кривбасс - Александрия 16-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Александрия 2:1

Голы: По, 78, Бизимана, 83 - Шулянский, 31

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 19 - 5

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 10 - 1

Фолы: 15 - 13

Атаки: 86 - 84

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Бизимана, Илич (Татарков, 74) - Задерака (Близниченко, 46), Дебелко (Приходько, 64), Д. Кузык (По, 73) - Кожушко (Принс, 83).

Александрия: Ермаков - Смирный, Савченко, Кравченко, Копина - Сигеев, Шостак, Плакса (Мартынюк, 73) - Джевани (Микитишин, 61), Кулаков (Погорелый, 62), Шулянский (Белошевский, 46, Кулаковский, 87).

Предупреждения: Плакса - Джевани, Ермаков, Смирный.

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