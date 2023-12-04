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Суркис рассчитывает на Милевского как на работника Динамо - Цыганык

Бывший футболист должен пройти полную реабилитацию.
Сегодня, 21:20
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010

Комментатор Игорь Цыганык сообщил, что Игорь Суркис намерен вернуть Артема Милевского в Динамо.

По словам журналиста, президент клуба готов трудоустроить бывшего игрока команды.

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"Была встреча между Суркисом и Милевским. Я не знаю, на какую должность. То ли детским тренером, то ли на какой-нибудь административный пост.

Суркис сказал, что обязательно поможет Артёму с работой. И это обязательно будет футбольный клуб Динамо. После полной реабилитации он рассчитывает на него как на работника Динамо. О конкретной должности не знаю", – сказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, 38-летний Милевский был госпитализирован и начал проходить реабилитацию. Ранее Артем впервые появился на публике после комы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский

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