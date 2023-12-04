Суркис рассчитывает на Милевского как на работника Динамо - Цыганык

Комментатор Игорь Цыганык сообщил, что Игорь Суркис намерен вернуть Артема Милевского в Динамо.

По словам журналиста, президент клуба готов трудоустроить бывшего игрока команды.

Читай также: Матч Минай - Динамо перенесли на неопределенный срок из-за отсутствия освещения на стадионе

"Была встреча между Суркисом и Милевским. Я не знаю, на какую должность. То ли детским тренером, то ли на какой-нибудь административный пост.

Суркис сказал, что обязательно поможет Артёму с работой. И это обязательно будет футбольный клуб Динамо. После полной реабилитации он рассчитывает на него как на работника Динамо. О конкретной должности не знаю", – сказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, 38-летний Милевский был госпитализирован и начал проходить реабилитацию. Ранее Артем впервые появился на публике после комы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!