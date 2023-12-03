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Матч Минай - Динамо перенесли на неопределенный срок из-за отсутствия освещения на стадионе

Команды просто не смогут доиграть поединок, так как стадион не позволит это сделать.
Сегодня, 15:15
Минай - Динамо / ФК Динамо Киев
Минай - Динамо / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 3 декабря, первым матчем третьего игрового дня 16-го тура Украинской Премьер-лиги должна была быть встреча Миная и Динамо.

Спустя несколько минут после начала поединок был прерван из-за воздушной тревоги, которая длилась полтора часа.

В итоге делегат матча принял решение о переносе данной игры, о чем киевляне сообщили на своем официальном сайте.

Дело в том, что на стадионе Миная нет искусственного освещения, а потому командам пришлось бы доигрывать в темноте. Решение, когда будет доигран матч, будет принято позднее.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей чемпионата Украины сезона-2023/24.

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