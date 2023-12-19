Стали известны сроки возвращения Ярмоленко

Лидер Динамо Киев Андрей Ярмоленко почти восстановился от повреждения.

Журналист Игорь Цыганык заявил, что украинский футболист будет готов весной вернуться на футбольное поле.

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"Ярмоленко в начале года должен полностью восстановиться от травмы и начать работать над своей физической формой. Андрей нацелен уже весной полностью восстановиться и играть на самом высоком уровне", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, Ярмоленко летом текущего года вернулся в Динамо на правах свободного агента. В 9 матчах он забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее Хацкевич назвал двух игроков Динамо, которых стоит вернуть из аренды.

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