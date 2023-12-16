"Результаты были отвератительные": Хацкевич оценил шансы Динамо на чемпионство
Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился мыслями относительно игры киевского клуба после ухода Мирчи Луческу.
По словам наставника, игра под руководством румынского специалиста была ужастной.
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"Если проанализируем последние четыре игры, которые сыграло Динамо, то смена Луческу на Шовковского однозначно пошла в плюс. До этого результаты были отвратительные и видно было, что сама атмосфера в команде была тоже не на самом высоком уровне. Динамо нужно прибавить в стабильности и в результатах".
Хацкевич отметил влияние Шовковского на команду.
"Что сегодня изменилось в игре Динамо? Они не претендуют играть первым номером. Команда больше на переходном таком футболе, на контратаках забивает мячи. Ну и начали забивать с прямых стандартов. При Луческу, по-моему, последний раз гол забили со стандартного положения, когда еще с Ференцварошем играли, Попов тогда забил, именно после штрафного. Я знаю, что при Луческу команда над стандартами вообще не работала, а сейчас они работают над этим компонентом и это приносит свои плоды.
У Динамо всегда задача – борьба только за чемпионство, а как будет по весне... Я уверен, что Динамо один из фаворитов в борьбе за чемпионство. Если еще месяц назад это было бы следующим образом: "Да, Динамо могло бы зацепиться за тройку", то сегодня я вам говорю, что Динамо – один из фаворитов", - приводит слова Хацкевича Український футбол.
В турнирной таблице УПЛ Динамо занимает пятое место, имея 28 очков после 14 матчей.
Ранее сообщалось, что Хацкевич назвал двух игроков Динамо, которых стоит вернуть из аренды.
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