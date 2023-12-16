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"Результаты были отвератительные": Хацкевич оценил шансы Динамо на чемпионство

Специалист высказался о приходе Александра Шовковского.
Сегодня, 12:51
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился мыслями относительно игры киевского клуба после ухода Мирчи Луческу.

По словам наставника, игра под руководством румынского специалиста была ужастной.

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"Если проанализируем последние четыре игры, которые сыграло Динамо, то смена Луческу на Шовковского однозначно пошла в плюс. До этого результаты были отвратительные и видно было, что сама атмосфера в команде была тоже не на самом высоком уровне. Динамо нужно прибавить в стабильности и в результатах".

Хацкевич отметил влияние Шовковского на команду.

"Что сегодня изменилось в игре Динамо? Они не претендуют играть первым номером. Команда больше на переходном таком футболе, на контратаках забивает мячи. Ну и начали забивать с прямых стандартов. При Луческу, по-моему, последний раз гол забили со стандартного положения, когда еще с Ференцварошем играли, Попов тогда забил, именно после штрафного. Я знаю, что при Луческу команда над стандартами вообще не работала, а сейчас они работают над этим компонентом и это приносит свои плоды.

У Динамо всегда задача – борьба только за чемпионство, а как будет по весне... Я уверен, что Динамо один из фаворитов в борьбе за чемпионство. Если еще месяц назад это было бы следующим образом: "Да, Динамо могло бы зацепиться за тройку", то сегодня я вам говорю, что Динамо – один из фаворитов", - приводит слова Хацкевича Український футбол.

В турнирной таблице УПЛ Динамо занимает пятое место, имея 28 очков после 14 матчей.

Ранее сообщалось, что Хацкевич назвал двух игроков Динамо, которых стоит вернуть из аренды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Хацкевич

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