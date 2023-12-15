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"Самое желанное "да": Игрок Динамо сделал предложение своей возлюбленной

В киевской команде на одного холостяка станет меньше.
Сегодня, 12:24
Александр Андриевский / ФК Динамо Киев
Александр Андриевский / ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский принял решение распрощаться с холостяцким статусом.

После завершения первой части сезона во время зимнего отпуска 29-летний игрок "бело-синих" совершил ответственный шаг и сделал предложение своей возлюбленной. Девушка футболиста ответила согласием.

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Об этом Андриевский поведал в своем Instagram.

"Самое желанное "да", - подписал фото хавбек Динамо.

При этом футболист оставил в секрете, кто является его будущей супругой.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андриевский провел за Динамо 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский был утвержден в должности главного тренера Динамо на постоянной основе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Андриевский

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