"Самое желанное "да": Игрок Динамо сделал предложение своей возлюбленной
Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский принял решение распрощаться с холостяцким статусом.
После завершения первой части сезона во время зимнего отпуска 29-летний игрок "бело-синих" совершил ответственный шаг и сделал предложение своей возлюбленной. Девушка футболиста ответила согласием.
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Об этом Андриевский поведал в своем Instagram.
"Самое желанное "да", - подписал фото хавбек Динамо.
При этом футболист оставил в секрете, кто является его будущей супругой.
Отметим, что в нынешнем сезоне Андриевский провел за Динамо 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Александр Шовковский был утвержден в должности главного тренера Динамо на постоянной основе.
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