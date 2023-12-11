Стало известно, где и когда Динамо проведет зимний тренировочный сбор

Киевская команда уходит на месяц в отпуск после заключительного матча первой части сезона с Оболонью.

Динамо будет готовиться ко второй части сезона в Турции / ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.

По его словам, сейчас игроки на месяц уйдут в отпуск, а после у "бело-синих" запланирован тренировочный сбор в Турции.

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"Ребята уходят в отпуск, затем 12 января соберутся на базе, пройдут медосмотр, поедут на сбор в Турцию и будут готовиться ко второй части сезона. Сбор продлится до 15-17 февраля", - приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, что в заключительном матче первой части сезона Динамо одержало победу 2:0 в дерби с Оболонью.

Сейчас "бело-синие" занимают пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 28 очков в 14 сыгранных поединках.

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