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Хацкевич назвал двух игроков Динамо, которых стоит вернуть из аренды

Специалист выделил украинских легионеров.
Сегодня, 12:24
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Бывший тренер Динамо Киев Александр Хацкевич поделился мнением по поводу усиления киевской команды.

Специалист считает, что никто из легионеров не приедет, а среди украинцев он может выделить только двоих.

"Относительно легионеров Динамо – вопрос закрыт. Ни один из них не вернется. Может, уровень мастерства Жерсона Родригеса сегодня бы команде пригодился. Относительно украинских футболистов – разве что Сергей Булеца.

Цитаишвили для меня футболист с очень высоким футбольным интеллектом, но сегодня Динамо перестроилось на футбол Лобановского – с быстрым переходом из обороны в атаку, все за линией мяча. Если при Луческу были ярко выраженные 4-2-3-1, то сейчас во время атаки больше видно 4-1-4-1, а во время обороны 4-4-2.

Уровень других легионеров по состоянию на сегодня ниже, чем у своих ребят, которые есть в команде", – приводит слова Хацкевича Український футбол.

Ранее сообщалось, что хавбек, принадлежащий Динамо, перейдет в датский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Хацкевич

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