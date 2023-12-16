Хацкевич назвал двух игроков Динамо, которых стоит вернуть из аренды

Бывший тренер Динамо Киев Александр Хацкевич поделился мнением по поводу усиления киевской команды.

Специалист считает, что никто из легионеров не приедет, а среди украинцев он может выделить только двоих.

"Относительно легионеров Динамо – вопрос закрыт. Ни один из них не вернется. Может, уровень мастерства Жерсона Родригеса сегодня бы команде пригодился. Относительно украинских футболистов – разве что Сергей Булеца.

Цитаишвили для меня футболист с очень высоким футбольным интеллектом, но сегодня Динамо перестроилось на футбол Лобановского – с быстрым переходом из обороны в атаку, все за линией мяча. Если при Луческу были ярко выраженные 4-2-3-1, то сейчас во время атаки больше видно 4-1-4-1, а во время обороны 4-4-2.

Уровень других легионеров по состоянию на сегодня ниже, чем у своих ребят, которые есть в команде", – приводит слова Хацкевича Український футбол.

Ранее сообщалось, что хавбек, принадлежащий Динамо, перейдет в датский клуб.

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