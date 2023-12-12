Хавбек, принадлежащий Динамо, перейдет в датский клуб

Нидерландский хавбек Джастин Лонвейк, который принадлежит Динамо, сменит клубную прописку.

Как сообщает Voetbalzone, его аренда в Андерлехт будет разорвана, ведь бельгийцы не рассчитывают на нидерландца.

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Для того, чтобы разорвать аренду "фиолетовые" должны были найти новый клуб для Лонвейка из-за того, что он не входит и в планы Динамо. Такой клуб был найден, им стал датский Брондбю.

В стан Брондбю 23-летний полузащитник переберется уже в январе следующего года.

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