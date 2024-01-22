iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кевин отметился ассистом в дебютной игре за Шахтер

Пока что это был только товарищеский матч.
Сегодня, 16:04
Кевин / ФК Шахтер Донецк
Кевин / ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 22 января, состоялся неофициальный дебют Кевина в составе донецкого Шахтера.

Бразильский вингер вышел в стартовом составе "оранжево-черных" на товарищескую игру против армянского Пюника и сразу же отметился результативным действием.

На 14-й минуте поединка он выбрался из под опеки у углового флажка, вдоль лини ворот ворвался в штрафную и отдал передачу на линию вратарской, куда набегал Александр Зубков. Украинец ударом в касание переправил мяч в сетку ворот соперника.

Читай также: Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился форвардом из необычного чемпионата

На второй тайм футболист уже не вышел - вместо него на поле появился его соотечественник Невертон.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк пюник

Статьи по теме

Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Шахтер - Лудогорец: онлайн-трансляция товарищеского матча 21.01.2024 Шахтер - Лудогорец: онлайн-трансляция товарищеского матча 21.01.2024
Вингер Шахтера выбирает между предложениями из Хорватии и Азербайджана Вингер Шахтера выбирает между предложениями из Хорватии и Азербайджана
Шахтер получил предложение по Судакову в размере 35 миллионов евро Шахтер получил предложение по Судакову в размере 35 миллионов евро
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа18:20
Бензема может вернуться в родной клуб
Европа17:52
Защитник сборной Украины вернется в чемпионат Бельгии
Европа17:50
Моральный дух поднимается: В Барселоне улучшилась атмосфера после победы над Бетисом
Европа17:30
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Европа17:23
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Киберспорт17:15
BLAST Premier Spring Groups: Vitality - OG, Natus Vincere обыграли Complexity
Европа16:57
Барселона не собирается продавать Баварии своего основного центрбека
Украина16:52
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина16:44
Шахтер обыграл в рамках товарищеского матча Пюник
Футбол16:26
"Награды преследуют величайшего": Роналду вручили особенный торт в честь побед на Globe Soccer Awards
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK