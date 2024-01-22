Кевин отметился ассистом в дебютной игре за Шахтер
В понедельник, 22 января, состоялся неофициальный дебют Кевина в составе донецкого Шахтера.
Бразильский вингер вышел в стартовом составе "оранжево-черных" на товарищескую игру против армянского Пюника и сразу же отметился результативным действием.
На 14-й минуте поединка он выбрался из под опеки у углового флажка, вдоль лини ворот ворвался в штрафную и отдал передачу на линию вратарской, куда набегал Александр Зубков. Украинец ударом в касание переправил мяч в сетку ворот соперника.
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На второй тайм футболист уже не вышел - вместо него на поле появился его соотечественник Невертон.
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