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Заря объявила о подписании хорватского полузащитника

Состав луганской команды пополнил брат-близнец игрока команды Серии А.
Сегодня, 20:45
Яков Башич / ФК Заря
Яков Башич / ФК Заря

Луганская Заря подписала хорватского полузащитника Якова Башича.

Об этом сообщает официальный сайт "черно-белых".

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Детали сделки не разглашаются, но, согласно данным Transfermarkt, 27-летний опорный хавбек пополнил состав луганской команды на постоянной основе, подписав контракт до июня 2025 года.

Ранее Башич выступал только за хорватские клубы: Хайдук Сплит 2 (5 матчей), Дугополье (38 игр, 5 гола и 8 передач), Драговоляц (одна игра) и Славен Белупо (24 поединка). Предыдущей командой полузащитника был Рудеш, за который он провел 42 матча, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Примечательно, что Яков - брат-близнец полузащитника Томы Башича, который выступает за команду итальянской Серии А Салернитану на правах аренды из Лацио. Он уже успел поздравить новичка Зари с переходом.

Ранее Заря объявила о подписании контракта с нигерийским защитником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря трансферы

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