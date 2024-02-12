Ярмоленко вернулся в общую группу Динамо после тяжелой травмы

Вингер киевлян, перенесший еще в октябре операцию на колене, восстановился от повреждения.

Тренерский штаб Динамо вскоре полноценно сможет рассчитывать на вингера Андрея Ярмоленко, который восстановился после травмы.

Киевская команда в понедельник, 12 февраля, провела тренировку перед спаррингом с латвийским клубом РФШ, в которой принял участие 34-летний футболист.

Читай также: Ярмоленко: Легче всего в АПЛ было играть против Манчестер Юнайтед

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", вингер впервые после повреждения работал в общей группе и был задействован в игровых упражнениях.

Андрей Ярмоленко / Источник: ФК Динамо Киев

Напомним, что Ярмоленко не играл с октября после того, как перенес операцию на колене.

Украинский вингер вернулся в Динамо летом прошлого года и успел провести в нынешнем сезоне девять матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что северомакедонский клуб арендовал легионера Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!