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Ярмоленко вернулся в общую группу Динамо после тяжелой травмы

Вингер киевлян, перенесший еще в октябре операцию на колене, восстановился от повреждения.
Сегодня, 14:28
Ярмоленко возобновил тренировки в общей группе / ФК Динамо Киев
Ярмоленко возобновил тренировки в общей группе / ФК Динамо Киев

Тренерский штаб Динамо вскоре полноценно сможет рассчитывать на вингера Андрея Ярмоленко, который восстановился после травмы.

Киевская команда в понедельник, 12 февраля, провела тренировку перед спаррингом с латвийским клубом РФШ, в которой принял участие 34-летний футболист.

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Как сообщает официальный сайт "бело-синих", вингер впервые после повреждения работал в общей группе и был задействован в игровых упражнениях.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Источник: ФК Динамо Киев

Напомним, что Ярмоленко не играл с октября после того, как перенес операцию на колене.

Украинский вингер вернулся в Динамо летом прошлого года и успел провести в нынешнем сезоне девять матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что северомакедонский клуб арендовал легионера Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко

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