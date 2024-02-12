Ярмоленко вернулся в общую группу Динамо после тяжелой травмы
Тренерский штаб Динамо вскоре полноценно сможет рассчитывать на вингера Андрея Ярмоленко, который восстановился после травмы.
Киевская команда в понедельник, 12 февраля, провела тренировку перед спаррингом с латвийским клубом РФШ, в которой принял участие 34-летний футболист.
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Как сообщает официальный сайт "бело-синих", вингер впервые после повреждения работал в общей группе и был задействован в игровых упражнениях.
Напомним, что Ярмоленко не играл с октября после того, как перенес операцию на колене.
Украинский вингер вернулся в Динамо летом прошлого года и успел провести в нынешнем сезоне девять матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что северомакедонский клуб арендовал легионера Динамо.
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