Ярмоленко: Легче всего в АПЛ было играть против Манчестер Юнайтед

Бывший футболист Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился воспоминаниями об игре в Англии.

Игрок назвал команды, против которых было играть тяжелее всего и легче всего.

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"Тяжелее всего против Манчестер Сити и Ливерпуля.

А легче всего против Манчестер Юнайтед, потому что у них всегда какой-то кризис был, когда мы против них играли. Они не демонстрировали свой самый лучший футбол. Игра давалась", - сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу ВДИНАМО.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко близок к возвращению в общую группу Динамо.

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