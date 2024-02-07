Ярмоленко: Легче всего в АПЛ было играть против Манчестер Юнайтед
Украинец оценил уровень команд в Англии.
Бывший футболист Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился воспоминаниями об игре в Англии.
Игрок назвал команды, против которых было играть тяжелее всего и легче всего.
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"Тяжелее всего против Манчестер Сити и Ливерпуля.
А легче всего против Манчестер Юнайтед, потому что у них всегда какой-то кризис был, когда мы против них играли. Они не демонстрировали свой самый лучший футбол. Игра давалась", - сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу ВДИНАМО.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко близок к возвращению в общую группу Динамо.
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