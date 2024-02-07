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Ярмоленко: Легче всего в АПЛ было играть против Манчестер Юнайтед

Украинец оценил уровень команд в Англии.
Сегодня, 11:16
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Бывший футболист Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился воспоминаниями об игре в Англии.

Игрок назвал команды, против которых было играть тяжелее всего и легче всего.

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"Тяжелее всего против Манчестер Сити и Ливерпуля.

А легче всего против Манчестер Юнайтед, потому что у них всегда какой-то кризис был, когда мы против них играли. Они не демонстрировали свой самый лучший футбол. Игра давалась", - сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу ВДИНАМО.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко близок к возвращению в общую группу Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Ярмоленко

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